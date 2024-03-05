С перевозчиками Екатеринбурга начнут заключать брутто-контракты

С перевозчиками Екатеринбурга начнут заключать брутто-контракты для повышения уровня комфорта в общественном транспорте. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"Мы поставили цель решить многолетние проблемы. Стабилизировать ситуацию и ввести систему общественного транспорта из кризисного состояния", - заявил Алексей Орлов.

Одним из таких методов является брутто-контракты, которые с перевозчиками собираются заключать уже в третьем квартале года (ориентировочно в августе). При такой схеме выручка от билетов будет идти не перевозчикам, а в бюджет города.

Зарплата же перевозчикам будет выплачиваться за пройденный километр и за то, насколько хорошо маршрут соответствует расписанию. При таких условиях перевозчик будет ставить иные приоритеты, нежели загруженность транспорта, а уровень комфорта при проезде вырастет на 80%.