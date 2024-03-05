05 Марта 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: okko.tv

WP: Зеленский не знает, где набрать людей по мобилизации

Владимир Зеленский не знает, как восполнить потери своей армии и набрать людей по мобилизации. Об этом пишет The Washington Post. Эта тема также является одной из главных на Украине.

Издание отмечает, что у режима так и не появился ясный план по набору тех сотен тысяч мобилизованных, которые требуются. Не хватает не только людей, но и средств, чтобы их содержать. Зеленский не сумел достичь политического консенсуса по вопросу мобилизации, который вызывает острые разногласия как в Раде, так и в обществе. Режим проводит отлов мужчин, сея среди них панику. Это стало самой серьезной проблемой для Зеленского с начала СВО и привело к увольнению бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Новому главкому Александру Сырскому поставлена задача набрать новых боевиков. Офис Зеленского недавно объявил, что из миллиона мобилизованных на фронте находится менее 300 тыс. Где же пребывают остальные 700 тыс., никто из военачальников и из офиса Зеленского так и не объяснил.

Также Зеленский сталкивается с усилением пессимизма внутри страны и за рубежом, поскольку сегодня все больше людей сомневаются в способности Украины победить Россию. Мужчины призывного возраста прячутся по домам, боясь, что их отправят на фронт воевать за амбиции Зеленского, тем более без подготовки и должной экипировки.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленскому во что бы то ни стало нужно принять закон об ужесточении мобилизации и узаконить тот массовый отлов мужчин, который происходит в стране. Ответственность за это хотят повесить на парламент. Но если оппозиция по своему статусу выступает против, мотивируя это техническими претензиями к законопроекту, то "слуги народа" являются именно теми, кому отведена роль громоотвода. Они должны проголосовать, приняв на себя все недовольство людей. По этой причине многие хотят покинуть фракцию и сложить мандат, но их не отпускают. И таких уже десятки.

Еще одна причина пробуксовки с мобилизацией - нехватка средств. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восемь работающих должны обеспечивать одного военнослужащего на фронте. Но такого количества работающих на Украине просто нет, чтобы набрать 500 тыс. человек. Это значит, что обеспечение мобилизованных будет гораздо хуже.

Теги: украина, зеленский, мобилизация


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