Вблизи Крымского моста остановлены девять поездов

Около Крымского моста ждут своей очереди несколько поездов, которым нужно попасть на полуостров или уехать на материк: движение поездов по мосту временно перекрыто.

Из Крыма не могут уехать поезда №068 (Симферополь – Москва), №426 (Симферополь – Кисловодск), №174 (Евпатория – Москва), №092 (Севастополь – Москва). Ждут возможность попасть в Крым поезда №316 (Адлер – Симферополь), №425 (Кисловодск – Симферополь), №092 (Москва – Севастополь), №173 (Москва – Евпатория), №028 (Москва – Симферополь).

"Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях", - сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".