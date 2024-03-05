05 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга останется прежней - по крайней мере до тех пор, пока ситуация с транспортными обслуживанием населения не будет улучшена. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Алексей Орлов.

"Мы находимся сегодня в такой ситуации, когда даже повышение на рубль недопустимо, потому что транспортная ситуация оставляет желать лучшего. Когда люди почувствуют улучшение, когда мы повысим качество хотя бы на 15%, тогда об этом уже можно будет говорить", - заявил градоначальник.

На сегодня стоимость проезда в городском наземном транспорте Екатеринбурга составляет 33 рубля.

Напомним, ранее планировалось повысить стоимость проезда до 34-35 рублей с начала 2024 года. В администрации города называли и цифру в 40 рублей: это себестоимость проезда, рассчитанная в соответствии с федеральной методикой, утвержденной приказом Минтранса РФ. "Разница себестоимости проезда и доходов от одной поездки (сейчас она в среднем 27,5 рублей с учетом льготных тарифов) компенсируется за счет бюджетных средств, а коммерческим перевозчикам – за счет стоимости контракта", - пояснили тогда в администрации. При этом в минувший осенне-зимний период екатеринбуржцы ежедневно испытывали серьезные сложности, связанные с работой городского транспорта - автобусы и трамваи ходили с большими интервалами и зачастую были переполнены.

Теги: стоимость проезда, повышение, алексей орлов


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