05 Марта 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

"Признаюсь, кровь сдаю впервые": екатеринбургские депутаты стали донорами

Депутаты Екатеринбургской городской думы встретились в Областной станции переливания крови, чтобы снова стать донорами.

Акция по организованной сдаче крови стартовала в 2022 году по инициативе медицинской фракции и его создателя Алексея Вихарева. В этом году к постоянным участникам присоединились новые депутаты, избранные в восьмой созыв думы.

"С депутатами медицинской фракции сдаем кровь уже третий год и приглашаем с собой помощников и волонтеров. Донорская кровь сейчас важна для солдат, проходящих лечение в военном госпитале, для онкобольных и маленьких детей. Хочется верить, что сданная нами кровь может спасти чьи-то жизни! Это самое главное!", - рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Поддержала добрую инициативу коллег председатель гордумы восьмого созыва Анна Гурарий.

"Признаюсь, кровь сдаю впервые. Хотя уже давно были мысли сделать это крайне важное и полезное для нашего общества дело. Рада, что в первый раз иду не одна, а с таким широким составом коллег по думе. Это большая поддержка и хороший вклад в систему здравоохранения нашего региона", - отметила Гурарий.

Депутаты Екатеринбурга сдают кровь(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Впервые сдали кровь также представители партии ЛДПР в городской думе Николай Вахрушев и Ксения Лещенко.

"У меня редкая группа крови – четвертая положительная. Мне сказали, что такие доноры – на вес золота. Сегодня сдавала впервые и переживала. Но, как выяснилось, совершенно зря: самочувствие хорошее, а осознание от принесенной пользы очень приятное", - рассказала Лещенко.

Еще у одного депутата от ЛДПР, Дмитрия Николаева, тоже редкая группа крови – первая отрицательная, очень востребованная в медучреждениях.

"Помимо больниц, сегодня есть запрос от военных госпиталей, где лечатся участники спецоперации. Поэтому мы из года в год поддерживаем эту добрую традицию и вносим свою лепту", - заявил Николаев.

Присоединились к депутатам и активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева, а также помощники и друзья парламентариев. В общей сложности, кровь сдали больше 15 человек, пополнив запасы станции переливания почти на 7 литров.

Депутаты Екатеринбурга сдают кровь(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

"Если хочется сделать что-то полезное для других людей, сдача крови – это отличный вариант помочь, быть полезным", - заметил депутат Денис Хаванцев.

Анастасия Немец считает, что, участвуя в этой акции, депутаты показывают хороший пример жителям города: "Много людей ежедневно попадают в критическую ситуацию, когда им срочно и жизненно необходимо переливание. Наша кровь может стать их шансом на жизнь".

А депутат Алексей Мещеряков отметил, что такие мероприятия – это еще и важный элемент сплочения городских депутатов: "Это хорошая инициатива – собираться не только в думе, но и по таким поводам, помогать одним людям и быть примером для других".

Депутаты Екатеринбурга сдают кровь(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Алексея Вихарева, кровь, сданная депутатами, к вечеру того же дня прошла все необходимые экспертизы и была направлена в медицинские учреждения Свердловской области. В среднем, донорами в Областной станции переливания крови ежедневно становится 120-150 человек, здесь рады всем желающим от 18 лет и старше.

"Приходить к нам нужно в хорошем настроении, выспавшимся и отдохнувшим, с паспортом и СНИЛС. За 48 часов до донации нельзя употреблять спиртные напитки, жирную пищу и курить. Не следует приходить после ночной смены или тяжелой физической нагрузки, а после советуем хорошо отдохнуть, выспаться, не ходить в спортзал", - советует заместитель главврача Областной станции переливания крови, главный внештатный специалист-трансфузиолог министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО Наталья Попкова.

Депутаты Екатеринбурга сдают кровь(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Напомним, Алексей Вихарев поддерживает городские медучреждения с 2021 года, закупая для них оборудование и медицинские средства, помогая проводить ремонт помещений и благоустройство территорий, организуя выездные акции по вакцинации и диспансеризации. Всего на поддержку городской медицины за это время депутатом из личных средств выделено около 47 млн рублей.

Теги: депутаты, Вихарев, доноры, дума, Екатеринбург


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