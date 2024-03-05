05 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: скриншот с трансляции послания

Володин счел эффективным закон о запрете рекламы у иноагентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов.

"Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу, иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд руб.". – написал Володин в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам признанным иноагентами артистам, музыкантам, писателям – всем тем, кто занимается дискредитацией армией России, охаивает страну, как правило, проживая за границей.

"Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан", - резюмировал Володин.

В конце февраля Госдума в третьем, окончательном чтении запретила российским компаниям и физлицам размещать рекламу у иноагентов – на сайтах и в соцсетях. Также запрещается рекламировать самих иноагентов. Наказание за несоблюдение запретов – уже существующие штрафы из закона об иноагентах. С первого чтения у законопроекта прибавилось сторонников. Впрочем, ненамного. Его авторами выступили 395 депутатов из трех фракций из четырех, в третьем чтении документ поддержали 402 депутата из 450. Во втором чтении были отклонены сущностные поправки. В третьем чтении желающих выступить и прокомментировать свою позицию по поводу закона в Госдуме не нашлось.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, закон, иноагент, реклама


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