Пентагон опроверг заявление о применении F-35 на Украине

В Пентагоне прокомментировали слова сингапурского министра о том, что истребители F-35 используются на Украине для поиска российских позиций.

"США не используют F-35 на Украине", — сказал РИА Новости представитель американского оборонного ведомства.

4 марта глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине.

Напомним, в прошлом году Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допустил поставку истребителей.

В МИД РФ заявляли, что возможные поставки на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации, но накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО и России.