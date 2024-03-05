В зоне СВО украинский командир ликвидирован через щель

В зоне специальной военной операции российский тяжелый снайпер (то есть специалист, который работает на большем, чем другие снайперы, расстоянии) с позывным Лис ликвидировал командира батальона разведки ВСУ выстрелом через щель в забитом досками окне.

Речь идет о полковнике, командире батальона разведки. Он ликвидирован ночью. В здании, где он находился, в заколоченном окне был промежуток между досками.

"В момент, когда он остановился у этой щели, получил две пули в районе шеи", - рассказал ТАСС Лис.

Отметим, военнослужащим армии России удается уничтожать и поставляемую Вооруженным силам Украины западную технику. Минобороны России подтвердило уничтожение второго американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине.

"Противник потерял более 490 военнослужащих, 2 танка, в том числе Abrams производства США", - говорится в сводке военного ведомства.