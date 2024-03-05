Сегодня начинается тестирование ДЭГ перед президентскими выборами

В российских регионах, где на выборах президента будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сегодня в 8 утра по местному времени начнется тестирование платформы. Оно продлится до 16 часов среды, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

По словам представителя комиссии, тестирование системы будет "максимально точной имитацией выборов", правда, бюллетень во время настоящих выборов предложат другой.

Дистанционно голосовать на выборах президента предлагается на сайте Госуслуг (исключение составляет Москва – у жителей столицы своя платформа, разработанная городскими властями).

На выборах президента России ДЭГ будет доступно для жителей 29 регионов. Всем, кроме москвичей, для этого надо подавать предварительную заявку. По предварительным данным, заявки подали уже более 3,5 млн избирателей.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта.