В Тюменском районе охранник отравился угарным газом на рабочем месте

По иску прокурора Тюменского района охранное предприятие выплатит 1 млн руб. матери погибшего работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В августе 2023 года в вагон-бытовке был обнаружен труп охранника. Он умер от отравления угарным газом. Гендиректор охранной организации направил работника на объект строительства, не убедившись, что рабочее место безопасно. В помещении для охранника не было электроснабжения. Использовался бензиновый генератор.

Прокуратура, действуя в интересах матери погибшего работника, обратилась в суд с иском о взыскании с охранного предприятия компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу женщины 1 млн рублей.