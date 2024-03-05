05 Марта 2024
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

Марочко: в Харьковской области идет насильная эвакуация

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о насильной эвакуации киевским режимом жителей Харьковской области в пункты временного размещения. Это происходит без предоставления им каких-либо социальных гарантий.

"Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а их насильно выдворяют. В первую очередь, это касается семей с детьми", - сказал РИА Новости Марочко.

В 2022 г. мэр города Селидово на западе ДНР Руслан Суков записал обращение к Владимиру Зеленскому, в котором заявил о кошмаре проводимой "эвакуации" из Донбасса. До этого, в конце лета 2022-го, украинский режим объявил "обязательную эвакуацию", вывозя людей на запад Украины. Мэр же заявил о "беззакониях областной власти". Областные оккупационные украинские власти поставили всем мэрам задачу любыми методами "выгнать и вывезти" из городов 70% населения. Но никто не предоставил никакой помощи. Властям было все равно, куда вывозить людей.

"Дети, пенсионеры, женщины после эвакуации оказывались в палатках, подвалах или старых зданиях без каких-либо условий или просто на вокзалах. Такое нечеловеческое отношение к жителям Донецкой области быстро привело к последствиям. Люди перестали даже думать уезжать. Таким образом, эвакуация была полностью провалена. Жители стали ненавидеть власть", - рассказал Суков.

Он отметил, что людей забирают за то, что они просто хотят обратиться к Зеленскому. И заявил, что готов умереть, но не терпеть это. Суков не скрывал своей русофобии, но возмущался методами украинского режима.

Теги: Андрей Марочко, Харьковская область, эвакуация


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