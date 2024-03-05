05 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

Назначен новый председатель Сбербанка на Урале

Новым председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Колтыпин переходит из Волго-Вятского банка Сбербанка, который он возглавлял с 2016 года. В его активе более 27 лет работы в Сбере, руководство тремя территориальными банками и блоком "Территориальное развитие" в центральном аппарате.

В свою очередь Дмитрий Суховерхов, возглавлявший Сбербанк на Урале, займет пост председателя Северо-Западного банка Сбербанка. В течение месяца Колтыпин и Суховерхов будут завершать работу на текущем месте. А в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Уральский банк Сбербанка ведет свою деятельность в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, республике Башкортостан, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Как добавили в пресс-службе, кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков.

Теги: Сбербанк, председатель, Урал, назначение


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