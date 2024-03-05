В России стало больше туроператоров

В феврале количество зарегистрированных туроператоров в России выросло год к году на 8,2% до 2,46 тыс. При этом на 3,1% (до 24,6 тыс.), сократилось число турагентств.

Наибольший прирост числа туроператоров и турфирм за год заметен в Дагестане (30,3%), Ингушетии (25,6%), Кабардино-Балкарии (14,1%), Якутии (13,5%) и Чечне (10,8%), пишет "Ъ".

Туристический поток в Крым в текущем году может увеличиться на 25-30% по отношению к 2023 г. Как заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, 2024 г. по отношению к прошлому будет активнее, в настоящее время осуществляются ранние бронирования отелей.

"У нас есть успехи, связанные со специальной военной операцией. Могу сказать, что южный берег Крыма – достаточно спокойный регион - мы всех зовем", - указал он.