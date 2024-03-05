СМИ: средняя длина рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет

В России средняя длительность рабочего дня в 2023 году выросла до 7,17 часа.

Согласно данным Росстата, это на четыре минуты больше, чем в 2022 году и является рекордным показателем за весь период ведения статистики с 2005 года. В среднем продолжительность рабочего времени за год в пересчете на одного работника выросла год к году на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году. Тогда показатель составлял 7,15 часа, а за год — 1,76 тыс. часов.

FinExpertiza подсчитала, что в первом квартале прошлого года граждане в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику. За год длительность рабочей недели выросла на четверть часа, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше работать, но не стали больше получать.