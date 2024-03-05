Зарплатные ожидания россиянок оказались на 23 тысячи ниже, чем у мужчин

Россиянки запрашивают зарплату на 23 тыс. руб. меньше, чем мужчины.

Как сказано в исследовании hh.ru, разница достигает 42%. Как оказалось, чем старше соискательницы, тем выше разница в зарплатных ожиданиях. Россиянки от 41 до 50 лет просят в среднем на 38 тыс., или 62%, меньше, чем мужчины в том же возрасте. При этом девочки 14–18 лет рассчитывают на жалованье лишь на 5 тыс. ниже, чем их сверстники.

В среднем соискательницы просят у работодателей 52 тыс. руб. Максимальный разрыв наблюдается в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT. По словам экспертов, причины такой разницы в том, что женщины меньше нацелены на карьерный рост и им требуется совмещать уход за детьми и бытовые обязанности с рабочими.

Минимальная же разница (до 2,5 тыс.) наблюдается в строительстве, искусстве, развлечениях и массмедиа. А на управленческих позициях (в разных отраслях) женщины и вовсе рассчитывают на оклад в среднем на 5 тыс. больше, сообщают "Известия".