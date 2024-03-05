05 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Большинство россиян предпочитают арендовать жилье с мебелью

87% опрошенных россиян предпочитают арендовать недвижимость с мебелью.

Как говорится в исследовании интерьерной компании Mr.Doors, 13% предпочли вариант без мебели. По словам экспертов, принятый в некоторых странах принцип сдачи жилья в аренду без мебели никогда не был близок россиянам. Большинство граждан привыкло действовать по принципу "заезжай и живи". В настоящее время это особенно актуально, поскольку ипотечные ставки растут и многие предпочитают хотя бы временно, но арендовать жилье.

При этом в компании отмечают запрос клиентов-арендодателей на более дорогую, долговечную мебель, хотя раньше они стремились обставить квартиры чем-то простым и доступным по стоимости. Это объясняется тем, что в современных реалиях важно сдать квартиру на максимально длительный срок без потери качества самого интерьера, а значит, дополнительных трат, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что за шесть лет многие семьи улучшили свои условия, в том числе 900 тыс. – с помощью семейной ипотеки.

Теги: жилье, недвижимость, соцопрос


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