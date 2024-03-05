05 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: в России может появиться ипотека для учителей

Рабочая группа при Минпросвещения России рассматривает возможность введения льготной ипотеки для педагогических работников.

В ее состав вошли представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Группа оценивает возможности создания отдельной ипотеки для учителей, обращая внимание, что педагогические работники могут быть включены в уже существующие льготные ипотечные программы, в том числе "Льготная ипотека", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека на территориях новых субъектов Российской Федерации". Отмечается, что такая мера поддержки потребует выделения значительного финансирования, которое не предусмотрено в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Отчет о разработке ведомство предоставит в кабмин до 1 ноября 2024 года. Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению Кроме того, Яна Лантратова направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова предложение о льготной ипотеке для молодых учителей. Она предложила распространить ее на педагогов в возрасте до 30 лет, которые проработали в школе не менее одного года с нагрузкой на полную ставку. Как считает парламентарий, после достижения стажа в 25 лет государство могло бы погасить остаток их долга по ипотечному кредиту, но не более 15% от изначальной суммы ипотечного займа, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что за шесть лет многие семьи улучшили свои условия, в том числе 900 тыс. – с помощью семейной ипотеки.

Теги: ипотека, жилье, учителя


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