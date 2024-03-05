СМИ: подорожание нори и авокадо повлекло рост цен на роллы и суши

Из-за неурожая нори в Южной Корее цены на водоросли с начала текущего года выросли до 25%.

Это подтолкнуло пересмотреть стоимость суши и роллов в российских заведениях общепита. Также увеличилась стоимость авокадо в России на 9–13% в зависимости от региона. Причиной этого стал неурожай в Колумбии и Израиле.

За последнее время российские игроки рынка повысили стоимость роллов в среднем на 12%. По словам экспертов, за прошедший год стоимость водорослей нори повысилась на 50%.

Как заявили в TanukiFamily, если брать период с января 2023 года, то самые существенные повышения закупочной стоимости произошли в сегменте "Куриная разделка". Так бедро подорожало на 70%, грудка — на 50%, крылья — на 37%. Кальмар стал дороже на 40%, яйца — на 30%, а угорь, которого везут из Китая, прибавил в стоимости на 28%, сообщают "Известия".