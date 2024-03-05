05 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В правительстве РФ готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль

В кабмине России приступили к работе над фискальными мерами, которые анонсировал президент Владимир Путин.

Министерство финансов ведет эту работу с конца прошлого года. Изменения в налоговый кодекс можно разбить на несколько групп.

Первая касается работы над системой НДФЛ, в том числе - введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. В настоящее время нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет.

Вторая группа затронет налог на прибыль. Речь идет о повышении этого сбора. Конкретная величина пока неизвестна.

Еще один блок изменений – это налоговые льготы. Как по НДФЛ – их смогут получить граждане с более низкими доходами, – так и по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.

В краткосрочной перспективе более крутая прогрессивная шкала может привести к росту инвестиций, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что налоговая система должна учитывать многие факторы. Следует продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы.

Теги: НДФЛ, налоги


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Ранее 29.02.2024 13:47 Мск Путин считает, что в России надо трансформировать налоговую систему

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