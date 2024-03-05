Турпоток в Крым может вырасти на 25-30%

Туристический поток в Крым в текущем году может увеличиться на 25-30% по отношению к 2023 году.

Как заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, 2024 год по отношению к прошлому будет активнее, в настоящее время осуществляются ранние бронирования отелей.

"Они идут потому, что у нас есть успехи, связанные со специальной военной операцией. Могу сказать, что южный берег Крыма - достаточно спокойный регион - мы всех зовем", - указал он, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму к новому курортному сезону не успеют восстановить все разрушенное штормом.