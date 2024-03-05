Минфин: расходы бюджета на продление семейной ипотеки составят 260 млрд рублей в 2024 году

Дополнительные расходы федерального бюджета России на продление программы семейной ипотеки с учетом роста ключевой ставки Центробанка РФ составят около 260 млрд руб.

Как заявило Министерство финансов РФ со ссылкой на предварительную оценку, продление программы до 2030 года потребует 1,5 трлн руб., сумма будет зависеть от ключевой ставки. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, задача — поддержать россиян, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. Отмечается, что акцент будет сделан на адресной и социальной направленности мер поддержки.

По данным ведомства, в 2023 году объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал 90%. По словам Силуанова, стоит задача снизить этот показатель до 20-25%, сообщает Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что за шесть лет многие семьи улучшили свои условия, в том числе 900 тыс. – с помощью семейной ипотеки.