В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры

В Геленджике директор управляющей компании подозревается в присвоении чужой квартиры в центре города.

Стоимость недвижимости - 5,8 млн руб. По данным в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 54-летний директор УК в Геленджике заключил фиктивный договор купли-продажи и незаконно приобрел квартиру, имея доступ к сведениям о собственниках квартир. Ему помогали 40-летний подчиненный и 66-летний знакомый.

Мужчины задержаны. У директора провели обыск в его доме. Также он стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, мужчина подделывал протоколы собраний жильцов о смене управляющих компаний и формально обслуживал многоквартирные дома.