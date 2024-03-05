Медведев призвал выслать из России европейских послов

Послов Европейского союза, отказавшихся от встречи министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перед выборами президента России, следовало бы выслать из страны, сообщил в соцсети Х заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, уровень дипломатических отношений с их государствами необходимо понизить.

Медведева указал, что отказ дипломатов от встречи с главой МИД РФ полностью противоречит идее существования дипмиссий.

4 марта Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами, но они отказались за два дня до встречи.