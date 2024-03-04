04 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Идею о выводе абортов из частных клиник могут включить в нацпроект "Семья"

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов считает, что идея о запрете проведения абортов частными клиниками должна быть учтена при подготовке национального проекта "Семья".

Это надо для того, чтобы реализовать задачу по устойчивому росту рождаемости в стране, сообщил ТАСС Лукьянов.

Официально в России уничтожается до 500 тыс. зачатых детей ежегодно. Но по частным клиникам нет никаких данных, признают законодатели. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что абортов ежегодно делается от 800 тыс. до 1,5 млн. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также считает, что абортов минимум в три раза больше, чем по официальным данным. Власти различных российских регионов начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках.

В первой половине 2024 г. на рассмотрение Госдумы может быть внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Ранее о разработке такой инициативы говорила представительница "Единой России", вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. При этом в обществе вопрос вызывает дискуссию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала снизить градус высказываний на эту тему, в том числе со стороны политиков и депутатов: "Я с серьезной тревогой слежу за тем, как сейчас идет дискуссия в обществе по вопросу абортов. Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой такими провокационными заявлениями, в том числе статусных людей. На мой взгляд, это недопустимо".

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля объявил о запуске нового национального проекта "Семья". Глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил сделать акцент на снижении бедности, прежде всего среди многодетных семей. Путин отметил, что среди многодетных семей уровень бедности составляет 30%. По словам президента, нужно снизить его до 12% к 2030 г. В рамках нацпроекта "Семья" президент поручил направить регионам с низкой рождаемостью дополнительное финансирование - не менее 75 млрд руб. Также будет продлена программа семейной ипотеки с сохранением базовых параметров - до 2030 г.

Теги: Аборты, частная клиника, Федор Лукьянов


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