Пилоты "Уральских авиалиний", посадившие самолет в новосибирское поле, пребывают в отпуске без содержания

Пилоты "Уральских авиалиний" Сергей Белов и Эдуард Семенов, посадившие Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, пребывают в отпуске без содержания до окончания расследования.

Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании, не приведя других подробностей.

Ранее появилась информация, что авиакомпания решила попросить уволиться пилотов, посадивших самолет, однако почти сразу эту новость опроверг сам авиаперевозчик. Между тем, Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0", рассказав о 15 ошибках в отчете. Борт хотят оставить в регионе как достопримечательность.