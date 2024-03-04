ДоЮГРАлся. Экс-владелец банка "Югра" получил девять лет колонии

В Москве наказан экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин. Он и другие фигуранты признаны виновными в растрате более 23 млрд руб.

Хотин получил девять лет колонии общего режима, Алексей Нефедов – восемь с половиной лет колонии общего режима. Дмитрий Шиляев и Нина Чернова получили различные сроки и взяты под стражу в зале суда. Частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 17 млрд руб., говорится в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Обвинение запросило для бывшего владельца банка Алексея Хотина, экс-президента "Югры" Алексея Нефедова, председателя правления этого кредитного учреждения Дмитрия Шиляева и Нины Черновой от девяти лет до девяти лет и десяти месяцев колонии общего режима. Хотин и другие фигуранты дела вину не признают и просят суд оправдать их.

Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.