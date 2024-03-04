Профориентация на практике - в астраханском транспортном предприятии провели экскурсию для школьников

Экскурсию для детей провели в Таксомоторном парке №20 Астрахани. Школьникам показали рабочий процесс мам водителей и кондукторов: от технического обслуживания в ремзоне до наведения чистоты в автобусах. Мероприятие, посвящённое Всемирному женскому дню, организовано в рамках Года семьи Национальной транспортной ассоциацией (НТА) и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

Производственные процессы на предприятии выполняются с использованием современных цифровых технологий. Это повышает эффективность работы всех сотрудников автопарка. Для выхода на маршрут каждый водитель получает электронный пропуск, а перед этим проходит медицинский осмотр.

Как отметил заместитель регионального министра по транспорту Илья Шорин, необходимо проводить профориентацию, начиная с младших классов школы. Важность такой работы подчеркнул Президент в своем Послании к Совфеду 29 февраля 2024 года.

«Такие экскурсии становятся хорошей традицией. Ребята посмотрели на своих мам другими глазами. Дома женщины несут ответственность за здоровье своих детей, на рабочих местах в автопарке - за пассажиров», - рассказал Илья Шорин.

Исполнительный директор филиала НТА в Астрахани Марина Конюхова сообщила, что кадровая политика нацелена на привлечение в штат компании сотрудников. Для семейных специалистов действуют гибкий график отпусков и возможность выбрать рабочую смену.