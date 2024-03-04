СМИ: Володин троллит Харитонова за предвыборный ролик

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") троллит депутата Николая Харитонова (КПРФ) из-за предвыборного ролика последнего.

В видеоролике Харитонов в квартире подходит к вешалке с одеждой и собирается выйти из квартиры. Женский голос у него спрашивает: "Николай, ты куда?". На это Харитонов отвечает: "Куда? Куда? На работу, в Кремль".

После выхода этого ролика Володин в отсутствие на пленарном заседании самого Харитонова Володин обратился к первому замруководителя фракции КПРФ Николаю Коломейцеву со словами, что Харитонов не собирается больше работать и надумал уходить из Госдумы. Коломейцев удивленно спросил у спикера о том, куда же собрался Харитонов. "Ну как куда? На работу, в Кремль", – ответил Володин.

Депутаты рассказывают, что Володин после появления этого ролика периодически стал троллить Харитонова словами, что тот больше не собирается работать, передают "Ведомости".