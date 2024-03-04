В Сорокинском районе для бойцов СВО изготавливают "сухой душ"

В Сорокинском районе для бойцов СВО изготавливают "сухой душ", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Это средство гигиены для использования в полевых условиях. Инициативу реализовал муниципальный штаб комитета семей воинов Отечества. Для создания "сухого душа" используется специальное полотно — дорнит. Оно разрезается на небольшие куски и пропитывается специальным веществом. При контакте с водой (достаточно всего 50 мл) средство образует пену, которую достаточно вытереть полотенцем.

Изготовлением "сухого душа" жители занимаются в Комплексном центре социального обслуживания населения Сорокинского района. Присоединиться к помощи бойцам СВО могут все желающие. Необходимые расходные материалы имеются.

Напомним, бойцам продолжают доставлять дополнительную помощь — оборудование, амуницию, автомобили повышенной проходимости. Только в 2023 году Тюменская область направила на поддержку бойцов 1 млрд рублей. В 2024-2025 годах также продолжится шефство Тюменской области над Краснодоном и Краснодонским районом.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.