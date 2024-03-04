04 Марта 2024
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Политика Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде многие бы хотели уйти – СМИ

Многие народные депутаты Верховной Рады Украины из фракции "Слуга народа" хотели бы досрочно сложить мандат, пишет издание "Страна". По данным источников, ранее желающих уйти из парламента было около 20 человек, сейчас их значительно больше, но не всех руководство фракции готово отпустить без последствий.

"Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос - что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года. Если говорить о нашей фракции - какой-то хаос постоянный, каждый занимается, чем хочет, говорит, что ему вздумается, а руководство вообще забило, им неинтересно наше мнение ни по какому вопросу. В том числе, что мы думаем по тому или иному вопросу", - говорит источник во фракции.

Также, по его словам, на многих депутатов оказывает гнетущее воздействие ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на скорую победу в войне.

"Нет понимания, куда вообще все это движется, потому что нас вообще никто в известность по глобальным планам не ставит", - говорит источник.

Еще один демотивирующий фактор – Владимир Зеленский. "Раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали, было ощущение, что мы одна команда. А на недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это "ваша команда". Ну грубо говоря, ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху. Многих это демотивировало еще больше, внутренне настроение сейчас - смута и безысходность. Но и уйти не получается - никто не отпустит, сейчас так точно, но у многих давно уже "чемоданное настроение", - рассказал источник "Страны" о настроениях во фракции.

Теги: слуга народа, верховная рада, партия, украина


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