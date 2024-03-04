04 Марта 2024
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Общество Челябинская область Оренбургская область
Фото: пресс-служба РМК

В РМК рассказали о втором сезоне проекта "Юный человек театра"

Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие во втором сезоне проекта "Юный человек театра".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, проект стал частью XI международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА". Школьники посетили несколько постановок именитых театральных коллективов, приняли участие в мастер-классах и провели разборы спектаклей с экспертами. В этом году проект РМК "Юный человек театра" реализуется второй раз и стал продолжением "Театрального семинара РМК".

Проект "Юный человек театра"(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Семинар – это знакомство детей с миром театра, с разными жанрами, возможность посмотреть, почувствовать театральную жизнь. "Юный человек театра" – проект для школьников, которые планируют поступать в театральные вузы. Цель – подготовить их к вступительным экзаменам, раскрепостить, чтобы дети почувствовали себя более уверенно в театральной среде.

"Для Русской медной компании важно поддерживать молодежь во всех ее начинаниях и сферах развития. Это и спорт, и обучение, и конечно, творчество. В таких проектах, как "Юный человек театра", наши дети развиваются, чувствуют сами, заставляют чувствовать нас, делать правильные выводы из чужих ошибок", - рассказала вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова.

Проект "Юный человек театра"(2024)|Фото: пресс-служба РМК

В проекте в этом году приняли участие коллективы "Элегия" (Коркино), "Встреча" (Орск), "Мираж" (Кыштым), "Окно" (Кыштым) и "Отражение" (Нагайбакский район). В течение четырех дней школьники посетили мастер-классы "Основы словесного действия в условиях применения элементов речевого хора на материале литературного произведения", "Практическое воплощение системы Михаила Чехова", "Падение четвертой стены (актер и зритель)". А еще посмотрели постановки коллективов из Челябинска, Вологды, Орска, Омска, Донецка и Перми. После просмотра спектаклей участники проекта смогли обсудить их с экспертами.

Проект "Юный человек театра"(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Ключевым событием проекта в этом году стал спектакль "Молодая гвардия" – постановка Орского народного молодежного театра-студии "Встреча", режиссером которой стал Юрий Деккер. Юные актеры сумели очень точно и эмоционально рассказать историю старшеклассников из Краснодона, которые в годы Великой Отечественной войны спасли тысячи земляков от немецкого плена, а после пали смертью храбрых.

"С каждым годом все больший процент ребят производят сильнейшее впечатление. Благодаря проекту мы получаем возможность следить за их развитием из года в год; за тем, как они растут, набираются опыта, формируются в начинающих артистов. Некоторые участники уже поступили в ведущие театральные вузы страны. Это не может не радовать", - отмечает художественный руководитель международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА" Евгений Гельфонд.

Проект "Юный человек театра"(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Русская медная компания с 2017 года поддерживает театральные коллективы из территорий присутствия. За это время 18 выпускников театральных семинаров, организованных РМК, стали студентами профильных вузов и колледжей, где сегодня получают профессии актера, режиссера, а также постигают мир телевидения. Новый формат поддержки поможет юным театралам-любителям обрести профессию.

Проект "Юный человек театра"(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: РМК, театр, проект, сезон


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