В Ингушетии ищут участника ликвидированной бандгруппы

В Ингушетии продолжается розыск одного участника группы бандитов, шесть членов которой ликвидировали в Карабулаке.

Источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что среди ликвидированных бандитов опознаны 34-летний главарь бандгруппы Амирхан Гуражев, 24-летний Зелимхан Цуроев и 32-летний Тагир Цуроев, которые находились в розыске, а также 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев. В федеральном розыске по-прежнему находится 36-летний Адам Оздоев, его не было в квартире в Карабулаке.

По данным следствия, 2 марта правоохранители проводили розыски участников незаконного вооруженного формирования, действующего в Ингушетии. При попытке осмотра расположенной в Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов оказано вооруженное сопротивление. Шестеро вооруженных людей нейтрализованы.