Двое жителей брянского поселка Суземка получили ранения при обстреле ВСУ

Два жителя поселка Суземка в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По предварительной информации, двое мирных жителей получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

Богомаз добавил, что частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение.

2 марта сотрудники Следственного комитета России пострадали при атаке беспилотника в Брянской области. Следователь и следователь-криминалист СК России были ранены во время проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе. Еще двое сотрудников СК были контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ.