СвЖД опубликовали фото электрички "Челябинск - Екатеринбург", где произошло задымление

Свердловская железная дорога опубликовала фото пригородного поезда РА2, под головным вагоном которого сегодня наблюдалось задымление. По данным пресс-службы СвЖД, пока неизвестно, когда поезд снова начнет курсировать.

"В настоящее время он прошел дополнительное техническое обслуживание в депо. Вопрос о его возвращении на маршрут будет решен в ближайшее время", - заявили в пресс-службе.

Напомним, сегодня утром в районе о.п. Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов электрички по маршруту Челябинск – Екатеринбург. Задымление было оперативно нейтрализовано железнодорожниками, а пассажиры продолжили путь самостоятельно - в шаговой доступности располагаются остановки городского общественного транспорта и метро.

В компании также заявили, что пассажиры могут обратиться к перевозчику с требованием о компенсации за непредоставленную часть услуги.