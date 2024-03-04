На авиакомпанию "ЮТэйр" завели дело из-за отказа пассажиру в перелете

На авиакомпанию "ЮТэйр" завели дело об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ст. 14.4 КоАП РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Гендиректору авиакомпании внесено представление.

Претензии у прокуратуры возникли к авиакомпании после того, как перевозчик отказал в авиаперелете пассажиру рейса "ЮТэйр" в аэропорту Минеральные воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна.

Это произошло из-за технической неисправности самолета. Борт заменили на судно с меньшей вместимостью. Деньги за неиспользованный билет были возвращены пассажиру в полном объеме.