Кустурица назвал роман Прилепина, который считает "одним из лучших в мире"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица высказался о творчестве Захара Прилепина.

"Я читаю много и могу сказать, что "Обитель" – роман Прилепина – один из самых лучших романов в мире", - приводит РИА Новости заявление Кустурицы, сделанное на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в рамках марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".

"Обитель" (2014) – исторический роман, повествующий о жизни заключенных в советском Соловецком лагере особого назначения в конце 1920-х годов. Экранизирован.