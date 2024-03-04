В Качканарской ЦГБ, где обрушилась кровля гаража, продолжается разбор завалов

Сегодня, 4 марта, проводится разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

По данным Минздрава, подрядчики действуют очень аккуратно, чтобы не повредить автомобили.

"Удалось снять три плиты и убрать угрозу обрушения на одну из машин. Визуальный осмотр первой машины не выявил значительных повреждений. Работы продолжаются", - добавили в ведомстве.

О том, что в Качканаре рухнула крыша в гараже местной больницы, стало известно в минувшие выходные. Сообщалось, что под завалами оказались два автомобиля "скорой помощи". Утверждалось также, что гаражу 58 лет, а ремонта в нем не было больше 10 лет.