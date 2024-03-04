04 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: телеграм-канал &quot;Здоровье уральцев&quot; / Минздрав Свердловской области

В Качканарской ЦГБ, где обрушилась кровля гаража, продолжается разбор завалов

Сегодня, 4 марта, проводится разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

По данным Минздрава, подрядчики действуют очень аккуратно, чтобы не повредить автомобили.

Разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ(2024)|Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев" / Минздрав Свердловской области

"Удалось снять три плиты и убрать угрозу обрушения на одну из машин. Визуальный осмотр первой машины не выявил значительных повреждений. Работы продолжаются", - добавили в ведомстве.

Разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ(2024)|Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев" / Минздрав Свердловской области

О том, что в Качканаре рухнула крыша в гараже местной больницы, стало известно в минувшие выходные. Сообщалось, что под завалами оказались два автомобиля "скорой помощи". Утверждалось также, что гаражу 58 лет, а ремонта в нем не было больше 10 лет.

Теги: гараж, обрушение, Качканар


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Ранее 03.03.2024 10:35 Мск В Качканаре рухнула крыша гаража больницы. Повреждены автомобили "скорой помощи"

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