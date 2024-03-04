Shot: Ефремову согласовали ходатайство об УДО

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, заседание в белгородской колонии №4, где отбывает наказание артист, прошло накануне. Руководство колонии дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области, где будет принято окончательное решение.

Ефремов отсидел уже больше половины срока в 7,5 лет с учетом времени в СИЗО.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к 8 годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.

В январе 2023 года стало известно о ходатайстве Ефремова, в котором он просил заменить ему оставшийся срок исправительными работами. Ходатайство поступило в суд, но позже артист сам его отозвал.