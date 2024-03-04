«Создавать лучшие условия»: Галина Головченко встретилась с волонтерами

Депутат Заксобрания Краснодарского края Галина Головченко в своем телеграмм-канале рассказала о встрече со студенческим активом и волонтерами, прошедшей в четверг в Доме молодежи столицы Кубани.

Депутат обсудила с молодежными активистами свои инициативы, направленные на развитие молодежного предпринимательства, экологии и повышении качества образования.

«Я убеждена, что вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь Кубани — это один из ключевых факторов для развития нашего региона, и мы с моими коллегами готовы продолжать работать над тем, чтобы создавать для молодого поколения лучшие условия для самореализации и достижения целей», — подчеркнула Галина Головченко.

Депутат поделилась со студентами своим карьерным треком, благодаря которому она стала попечителем благотворительного фонда «Поколение» и региональным законодателем. Ребята, заинтересованные в карьерном росте на поприще государственной и общественной деятельности, смогли получить исчерпывающие и интересные ответы на свои вопросы.