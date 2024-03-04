На севере Польши упал метеозонд

Неизвестный объект был найден недалеко от города Милаково в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, сообщают местные СМИ.

"Неизвестный объект действительно был обнаружен возле Моронга. На месте работали сотрудники Агентства внутренней безопасности, жандармерии и полиции. Предварительные результаты обследования показывают, что это метеозонд. Он изъят и будет подвергнуто- дальнейшей проверке", - цитирует издание "Факт" районного прокурора Эльблонга Эву Зембку.

Информацию подтверждает полиция города Оструды.

Первоначально полиция отказалась предоставить информацию, перенаправив журналистов к представителю 16-й Поморской механизированной дивизии. Оттуда их отправили в полицию и прокуратуру.

Происхождение объекта на данный момент неизвестно, и неизвестно, причинил ли он какой-либо ущерб.