Минобороны подтвердило уничтожение второго танка Abrams в зоне СВО

Минобороны России подтвердило уничтожение второго американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине.

"Противник потерял более 490 военнослужащих, 2 танка, в том числе Abrams производства США", - говорится в сводке военного ведомства.

Об уничтожении первого танка этого вида Минобороны РФ сообщило 27 февраля.

Ранее разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два удара по танку Abrams на авдеевском направлении. Уточнялось, что расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге.