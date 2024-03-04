04 Марта 2024
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Экономика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

Украина готова продолжить транзит газа из РФ

Власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 г.

Это случится, если на это будет запрос европейских стран, сообщил на пресс-конференции украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что "тут инициатива – на стороне ЕС", пишет ТАСС.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что Евросоюз не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа.

"Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента.

Текущее соглашение истечет в конце 2024 г. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заключение нового соглашения о транзите газа возможно. При этом украинские власти отрицают, что готовы к продлению соглашения с Россией о транзите газа после 2024 г.

Теги: Украина, ЕС, газ, транзит


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2024 15:59 Мск ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину
Ранее 25.01.2024 14:36 Мск Украина не будет продлять соглашение с Россией о транзите газа
Ранее 18.01.2024 09:55 Мск Транзит российского газа через Украину может скоро прекратиться – глава концерна OMV

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