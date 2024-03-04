Украина готова продолжить транзит газа из РФ

Власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 г.

Это случится, если на это будет запрос европейских стран, сообщил на пресс-конференции украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что "тут инициатива – на стороне ЕС", пишет ТАСС.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что Евросоюз не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа.

"Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента.

Текущее соглашение истечет в конце 2024 г. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заключение нового соглашения о транзите газа возможно. При этом украинские власти отрицают, что готовы к продлению соглашения с Россией о транзите газа после 2024 г.