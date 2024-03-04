04 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тагильской журналистке приписали несуществующие роды

Журналистка из Нижнего Тагила оказалась недавно родившей матерью. Однако, только на бумагах. Недоразумение вскрылось при последнем посещении врача, где девушку спросили о состоянии зубов после недавней беременности.

Как передает слова Юлии TagilCity.ru, о беременности и родах в 2023 году ей сообщили недавно на плановом приеме у врача. При этом девушка в последний раз рожала четыре года назад, о чем и сообщила специалисту. Тот же продемонстрировал ее медицинские данные, в которых сообщалось о "самопроизвольных родах в ЦГБ Ирбита" 13 февраля 2023 года и каком-то непонятном диагнозе, поставленном там же. Интересно то, что Юлия никогда даже не бывала в Ирбите, да и рожать в ближайшее время не планировала.

Медданные девушки были взяты из достоверного источника — "Единой Цифровой Платформы", где медики и узнают информацию о пациентах. Юлия отметила, что все данные от имени и даты рождения до города проживания действительно совпадали. Разница была только в том, что в декабре 2023 года девушка изменила фамилию, однако визит в Ирбитскую больницу был зафиксирован гораздо раньше.

"Я предполагаю, что это человеческий фактор. Может перепутали с полной тезкой, может, действительно, приписали, как бывает. Ладно бы, обычный прием, но как можно приписать роды? Ко мне придут и спросят, где ребенок, - а я что скажу? Покажу им только своих двоих детей 4 и 8 лет", — комментирует ситуацию Юлия.

Девушка обратилась в Территориальный фонд ОМС, а также в свою страховую компанию. Официального ответа тагильчанке пока не дали, однако предварительно в ТФОМС пояснили, что не оказанной по факту медицинской помощи по конкретному полису быть не должно. Они также добавили, что при формировании единого федерального регистра застрахованных у них действительно были определенные сложности.

Юлия не собирается спускать все на тормозах и все еще разбирается в сложившейся ситуации.

Ранее мы писали, как жительницу Среднеуральска выдали замуж без ее ведома. О заключенном браке с незнакомцем она точно так же узнала случайно - заглянув в профиль в приложении Госуслуг.

Теги: Нижний Тагил, журналистка, роды, врач


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