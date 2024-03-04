На Среднем Урале будут производить цирки шапито

Производство цирков шапито запустили на Среднем Урале. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, линию в Среднеуральске открыла компания "КвадроШоу".

По словам директора компании Андрея Мазура, цирковые шатры будут востребованы для гастролей в небольших населенных пунктах. Также здесь из ПВХ-материалов будут изготавливать батуты, пейнтбольные декорации, командные аттракционы, мобильные ангары и укрытия для ремонта и обслуживания спецтехники.

За счет расширения производства планируется обрабатывать до 100 тысяч квадратных метров ПВХ-материалов в год. Кроме этого, в конце 2023 года компания открыла в Среднеуральске цех металлообработки. В нем производят каркасы для надувных и рекламных конструкций, а также декораций для праздников. Таким образом, в городе организован замкнутый цикл производства.

Компания занимается изготовлением надувных и рекламных конструкций уже 25 лет. Она отправляет свою продукцию по всей России и в другие страны мира.