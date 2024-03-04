Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального*

Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального*, которая пожаловалась на "незаконные действия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

21 февраля Людмила Навальная обратилась в суд с жалобой на якобы "незаконные действия" представителей следственных органов.

16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в ямальском поселке Харп Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти. Отпевание прошло в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино, похороны – на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга