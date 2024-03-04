Быть нашим другом и врагом одинаково почетно – Путин

Владимир Путин считает, что "друзей у нас больше", чем врагов. Об этом он поговорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава города на встрече с президентом хотел отчитаться об успехах, начал с противопоставления: "несмотря на происки врагов, всевозможные санкции…". Путин вставил: "Друзей у нас больше".

Собянин будто бы согласился: "Не знаю, как у других, у нас все складывается очень даже неплохо".

Но Путин не останавливался: "Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно". "Дай им бог здоровья", - подытожил Собянин и смог, наконец-таки, перейти к цифрам.