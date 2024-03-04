04 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Иранская делегация работает в Астраханской области

Астраханскую область посетила делегация медицинских работников провинции Мазандаран Исламской Республики Иран. В её составе были специалисты различных направлений медицины, а также представитель иранской туристической компании.

Цель визита — обмен опытом, развитие сотрудничества в сфере медицинского туризма, в том числе обсуждались возможности продвижения в Астраханской области услуг учреждений здравоохранения Ирана.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках работы делегации состоялась встреча с руководителями медицинских учреждений Астраханской области. Участников приветствовали выступили заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын, главный врач Александро-Мариинской областной клинической больницы Евгений Калашников, заместитель главного врача городской клинической больницы № 3 имени С.М. Кирова Адил Казимагомедов, ректор Астраханского государственного медицинского университета Ольга Башкина.

В ходе общения с членами иранской делегации министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин подчеркнул: «Нам, врачам, как представителям самой гуманной профессии, очень важно развивать партнерские отношения. И у астраханских медиков, и у их коллег из Ирана одна общая цель — стоять на страже здоровье наших граждан. Обмениваясь опытом, развивая науку и действуя сообща, мы можем быстрее достигнуть данной цели».

(2024)|Фото: astrobl.ru

В большом конференц-зале гостям из Ирана презентовали работу Александро-Мариинской областной клинической больницы и городской клинической больницы № 3 имени С.М. Кирова, рассказали им о применяемых методиках, способах диагностики и лечения заболеваний. Рассказывая о своих впечатлениях, доктор медицинских наук Саджад Шафии назвал количество проводимых в Александро-Мариинской больнице нейрохирургических операций впечатляющим.

В ходе встречи за круглым обсуждались вопросы развития международных связей в медицине, создания максимально удобных условий для развития медицинского туризма, обмена научным и практическим опытом между медицинскими специалистами и студентами медицинских вузов Астраханской области и провинции Мазандаран.

В Торговом доме Ирана в Астрахани члены иранской делегации пообщались с представителями туристических фирм Астраханской области. На встрече присутствовали министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова и Генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Астрахани Мехди Акучекиан. Речь шла о перспективах развития туризма, и, в частности медицинского, между Астраханской областью и провинцией Мазандаран.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Иран является важнейшим торгово-экономическим партнёром Астраханской области на каспийском направлении, мы активно развиваем межрегиональные контакты, — отметил Владимир Головков. — Нынешний визит вашей делегации стал возможным благодаря договорённостям, достигнутым в ходе прошлогоднего визита губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в провинцию Мазандаран, в том числе — в сферах медицины и медицинского туризма».

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Стороны договорились организовать перекрёстные информационные туры для руководителей туристических агентств и медицинских учреждений с целью изучения туристического потенциала и возможностей предоставления медицинских услуг.

Теги: ирнаская делегация астраханские врачи,


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