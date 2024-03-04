Медведев собрался на переговоры с новым руководством Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что переговоры по ситуации на Украине возможны только с новым руководством в Киеве, которое признает ситуацию, сложившуюся на земле.

Об этом Медведев сообщил, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание", пишут "Ведомости".

Весной 2022 г. Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала.

Важный момент: российским Киев должен был признать только Крым. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе личных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Но они так и не состоялись. О статусе освобожденных к тому времени территорий не говорилось. Киев должен был сократить свою армию. Иностранное оружие и войска не могли быть направлены на Украину.

Русский язык должен был стать официальным, но этот пункт Киев не согласовал. Как и расследование МУС военных преступлений. Безопасность Украины должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина – Турцию.