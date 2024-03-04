Следить за ходом голосования в Астраханской области на выборах Президента можно будет онлайн

Астраханцы смогут следить за выборами Президента России в режиме реального времени.

В «Институте развития образования» обустраивают ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами, который будет работать в течение всех трех дней проведение голосования.

В зале запустят круглосуточную трансляцию с избирательных участков. Наблюдатели смогут получить достоверную информацию о ходе голосования. Помимо этого на площадке эксперты, общественники и волонтеры будут внимательно следить за процессом и отслеживать возможные нарушения.

Стоит отметить, что доступ в наблюдательный центр откроют для всех желающих по предварительной записи. Заявление на участие необходимо оставить в Общественной палате по адресу: Астрахань, ул. Советская, д. 14.