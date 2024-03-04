Еще одно взрывное устройство нашли на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области

Еще одно взрывное устройство обнаружили на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывное устройство обезврежено, серьезного урона инфраструктуре не было нанесено.

"Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка", - написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск. Железнодорожный мост поврежден: пострадали металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом бетонная опора не повреждена. Задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы и одна электричка. Территория оцеплена. Пострадавших нет.